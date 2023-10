Worum es im Kurz-Prozess geht

Es ist der Prozess des Jahres. Kommenden Mittwoch muss sich Sebastian Kurz im Wiener Landesgericht vor dem Richter verantworten. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wirft dem Ex-Kanzler vor, beim Ibiza-U-Ausschuss die Unwahrheit gesagt zu haben. Doch dahinter steht weit, bis hin zur Frage wie weit die tĂŒrkis-blaue Koalition und Sebastian Kurz in Postenvergaben verwickelt waren. Die Liste der VorwĂŒrfe und Zeugen der AnklĂ€ger ist jedenfalls lang. Worum geht es also in dem Verfahren genau, welche weitere Folgen könnte der Prozess haben und wie wahrscheinlich ist eine Verurteilung von Sebastian Kurz. Das beantwortet uns heute der KURIER Innenpolitikchef Martin Gebhart.