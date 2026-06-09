In wenigen Tagen beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Für Österreich startet das Turnier am 17. Juni mit dem Auftaktspiel gegen Jordanien. Die Erwartungen an das Team sind hoch, gleichzeitig wird schon jetzt über weit mehr gesprochen als nur über den Sport: die enormen Kosten, die FIFA per se und die politische Rolle des Gastgebers USA.

Wie gut stehen Österreichs Chancen wirklich? Wer sind die Favoriten auf den Titel? Und wie politisch ist diese Weltmeisterschaft? Darüber spricht Studio KURIER-Host Caroline Bartos mit KURIER-Sport-Chefin Karoline Krause-Sandner.