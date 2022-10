Wird Liz Truss nach 40 Tagen schon wieder abgesägt?

Großbritanniens Premierministerin Elizabeth “Liz” Truss kämpft schon wieder um ihr politisches Überleben. Der Grund: Ihre Finanzpolitik, allem voran ihre geplanten Steuererleichterungen für Spitzenverdiener, haben die britische Wirtschaft innerhalb kürzester Zeit ins Chaos gestürzt.

Finanzminister Kwasi Kwarteng musste bereits gehen, sein Nachfolger Jeremy Hunt kündigte bereits an, Truss' Versprechen nicht umsetzen zu können. Damit gilt die frische Kanzlerin bereits als angezählt. Moderator Johannes Arends und London-Korrespondent Georg Szalai ergründen in der heutigen Folge, wie es so schnell dazu kommen konnte - und wie es weitergehen könnte.