Wird Afghanistan zum Terrorstaat?

Nach dem Abzug der US-Armee haben die Taliban in atemberaubender Geschwindigkeit Afghanistan überrollt und die Hauptstadt Kabul eingenommen. Doch was erwartet das Land jetzt unter der Herrschaft der Taliban? Sicherheitsexperte Walter Feichtinger vom Center for Strategic Analysis im daily Podcast Interview über die Terrorgefahr für Europa, die Lage der Frauen im Land und ob eine neue Flüchtlingswelle droht.