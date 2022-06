Will Putin ein neuer Zar sein?

Der russische Präsident Wladimir Putin legt die Karten auf den Tisch. Bei einer Veranstaltung in St. Petersburg vergleicht er sich mit dem russischen Zaren Peter dem Großen. Will auch er wieder ein russisches Großreich in Europa schaffen? Hat er die Macht dazu? Und wie wird der Westen darauf reagieren? Fragen, die uns heute unsere Russlandexpertin im KURIER Evelyn Peternel beantwortet.