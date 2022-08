Wie viele Flüchtlinge kann Österreich aufnehmen?

42.000 Menschen haben heuer bereits um Asyl angesucht. Innenminister Gerhard Karner will unter anderem mit Abschreckungskampagnen in Flüchtlingsländern gegensteuern. Aber warum kommen derzeit so viele Flüchtlinge? Hat Österreich wirklich die Belastungsgrenze erreicht? Und warum suchen neuerdings so viele Menschen aus Indien um Asyl in Österreich an? Fragen, die heute die Migrationsforscherin Judith Kohlenberger erklärt.