Wie sicher sind chinesische Masken?

Dem Unternehmen Hygiene Austria wird vorgeworfen, Masken aus China importiert und als österreichische Qualitätsware weiterverkauft zu haben. Außerdem sollen nicht angemeldete Arbeitskräfte beschäftigt worden sein. Die Firma belieferte zuletzt große Supermarktketten, etwa Spar und Rewe, gut möglich also, dass auch ihr so eine Maske zuhause habt oder gerade verwendet. Bei dem Unternehmen ist gestern eine Hausdurchsuchung durchgeführt worden. Die Bundesbeschaffungsgesellschaft hat am Mittwoch den Vertrag mit Hygiene Austria auf Eis gelegt. Wir schauen uns an, was an den Vorwürfen dran ist.

Die große Frage ist aber: Schützen im Ausland hergestellte Masken schlechter als in Österreich produzierte? Gibt es einen großen Unterschied in der Qualität dieser Masken? Diese Fragen beantwortet Miranda Suchomel, sie ist am Institut für Hygiene an der MedUni Wien tätig.

