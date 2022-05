Wie Putin am Balkan zündelt

Gerade die Balkan-Region ist anfällig für den Einfluss Moskaus. Nicht nur wegen der sprachlichen Nähe, sondern auch wegen der politischen Situation in mehreren Ländern. Für Putin ist das eine willkommene Gelegenheit, einen Keil in die europäische Einheit zu treiben. Wie also damit umgehen? Dazu sprechen heute der KURIER Balkanexperten Mirad Odobasic und Außenpolitik-Redakteur Johannes Arends, der gerade von einer Dienstreise aus Bulgarien und Nordmazedonien zurückgekommen ist.