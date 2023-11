Wie korrupt ist die Ukraine?

Die EU-Kommission hat heute Mittwoch in BrĂŒssel den Start von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine empfohlen. Damit könnte die Ukraine in einigen Jahren auch Teil der EU werden. Doch bis dahin ist es ein weiter Weg. Zum einen befindet sich die Ukraine bekanntlich im Krieg mit Russland. Aber auch in der Ukraine selbst mĂŒssen Reformen passieren, damit die Ukraine aufgenommen werden kann. Ein zentraler Knackpunkt ist hier die Korruption. Wer hat sich in dem Ex-Sowjetland in der Vergangenheit bereichert? Welche Bereiche im Staat sind besonders betroffen? Und wie will PrĂ€sident Wolodimir Selenskij gegen die Korruption vorgehen? Fragen, die heute KURIER-Außenpolitikredakteurin Evelyn Peternell beantwortet.