Wie Griechenland Flüchtlinge am Meer aussetzt

Vermutet wurde es schon lange, aber erstmals gibt es Videobeweise, die zeigen wie Griechenland Geflüchtete wieder auf das offene Meer zurück drängt, ohne ihnen eine Chance auf einen Asylantrag zu geben. Diese Praktiken sind laut geltendem EU-Recht illegal, passieren aber trotzdem. Der Flüchtlingshelfer Fayad Mulla hat solche Pushbacks auf der Insel Lesbos gefilmt und das Material der New York Times zu Verfügung gestellt. Im heutigen daily Podcast spricht er darüber, wie die Aufnahmen gelungen sind, welche Reaktionen er bekommen hat und was sich in der Flüchtlingsthematik ändern müsste.