Wie gefährlich kann Strache Wiens Bürgermeister Ludwig werden?

"Totgesagte leben länger" heißt es landäufig und das hat sich wohl auch Heinz-Christian Strache gedacht. Er will es wieder wissen und tritt im Herbst in Wien an. Wie viel Prozent Strache wirklich bei der Wahl holen kann, wie sehr er der FPÖ schadet und ob er sogar Bürgermeister Michael Ludwig gefährlich werden kann, analysiert KURIER-Wien-Chef Christoph Schwarz im Gespräch mit Elias Natmessnig. Und wir klären auch auf, wo die Maskenpflicht jetzt gilt - kleiner Spoiler: Nämlich nicht nur im Supermarkt.

