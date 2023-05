Wie gefährlich ist Corona aktuell noch?

Während hierzulande die Zahlen auf niedrigem Niveau stagnieren, infizieren sich in China jede Woche mehr als 40 Millionen Menschen mit dem Sars Cov-2 Virus. Das ist zwar nicht ganz so extrem wie im vergangenen Dezember aber dennoch eine enorme Zahl. Immer wieder haben Experten davor gewarnt, dass das Virus bei so vielen Infektionen durchaus weiter mutieren könnte. Ist also auch hierzulande wieder mehr Vorsicht angesagt? Wie ist die aktuelle Lage in den Spitälern und werden wir noch einmal Auffrischungs-Impfungen brauchen? Fragen, die wir heute unter anderem mit dem Virologen und Mitglied des nationalen Impfgremiums Herwig Kollaritsch klären.