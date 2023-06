Wie Babler die SPÖ umkrempeln muss

Es ist ein desaströses Bild, dass die SPÖ da derzeit abgibt, auch heute wieder bei der Pressekonferenz der Wahlkommission. Kaum einmal passiert es, dass es nach einer Pressekonferenz mehr Fragen gibt als zuvor. Am Ende ist es jedoch fix, Andreas Babler ist der neue Parteichef der SPÖ. Er übernimmt damit eine Partei, die sich erst durch jahrelange Grabenkämpfe geschwächt hat und nun auch organisatorisch am Sand ist. Die Herausforderungen vor der der Traiskirchner Bürgermeister steht, sind gewaltig. Was also muss er in der SPÖ verändern? Wie will er die verfeindeten Lager vereinen? Und welche Politik werden wir künftig von der SPÖ unter Babler erwarten? Das beantwortet heute KURIER Innenpolitikchef Martin Gebhart.