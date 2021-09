Wer wird nach der Bundestagswahl die neue Merkel?

Ein außergewöhnlicher Wahlkampf geht zuende, wenn am Sonntag in Deutschland gewählt wird. Armin Laschet (CDU), Annalena Baerbock (Grüne) und Olaf Scholz (SPD) liefern sich einen Dreikampf um das Kanzleramt. Sind sie die falschen Kandidaten? Haben sie auf die falschen Themen gesetzt? Hat Merkel alles überstrahlt?

In der aktuellen Folge des Daily Podcast lässt Karoline Krause-Sandner gemeinsam mit der deutschen Politologin Ursula Münch noch einmal den Wahlkampf in Deutschland revue passieren. Für den Durchblick vor dem Urnengang am 26. September.