Wer will noch in Österreich arbeiten?

Die Zahl der Beschäftigten in Österreich liegt über jener des Vorkrisenniveaus - und auch jene der beim AMS gemeldeten offenen Stellen. An vielen Ecken fehlt Personal, die altbekannten Branchen sind zwar Tourismus, Gastronomie, IT und Bau, aber Arbeitskräfteüberangebot gibt es kaum wo. Österreich hat in der Vergangenheit verschlafen, Arbeitskräfte aus dem Osten nachhaltig ins Land zu holen, sagt Josef Buttinger vom Personaldienstleister Hill International im Gespräch mit Moderatorin Anita Kiefer. Welche Fehler Österreich gemacht hat und wo die Arbeitskräfte in Zukunft herkommen, das erzählt er in der heutigen Ausgabe des KURIER daily Podcast.