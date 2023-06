Wer führt künftig die SPÖ?

Andreas Babler und Hans Peter Doskozil treten am Parteitag um die Spitze in der SPÖ an. Noch-Chefin Pamela Rendi-Wagner wird allerdings nicht dabei sein, weder am Wahlzettel, noch in Linz selbst. Sie tritt nicht mehr an, ja sie will nicht einmal mehr eine geordnete Übergabe machen. Warum sie so handelt, wer die besten Chancen auf ihre Nachfolge hat und wie es dann in der SPÖ weitergehen wird, besprechen wir heute mit der Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle.