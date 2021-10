Weltspartag: Ist das Sparbuch noch zu gebrauchen?

Am 31. Oktober ist Weltspartag. Sparen hat angesichts von Niedrig- und Negativzinsen aktuell jedoch einen schalen Beigeschmack. Wie es sich sinnvoll sparen lässt und ob es den Weltspartag in zehn Jahren noch geben wird, erklärt Franz Rudorfer, Geschäftsführer der Bundessparte Bank und Versicherung in der Wirtschaftskammer Österreich, im KURIER daily. Hört doch gleich rein!