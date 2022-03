Welche Rolle China im Ukraine-Krieg spielt

Mit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine vor knapp einer Woche hat Russlands Pr├Ąsident Wladimir Putin die Weltgemeinschaft gegen sich vereint. W├Ąhrend der Westen Russland aufs Sch├Ąrfste sanktioniert, ├Ąu├čert sich China bisher verhalten zum Konflikt. Dabei scheint man in Peking alles andere als begeistert von der Eskalation zu sein - nicht nur aus wirtschaftlichen Gr├╝nden.

Was der Krieg in der Ukraine f├╝r die russisch-chinesischen Beziehungen bedeutet und was die j├╝ngsten Entwicklungen f├╝r die Taiwan-Frage bedeuten, das hat Moderator Johannes Arends in der heutigen Folge mit der China-Expertin Susanne Weigelin-Schwiedrzik besprochen.