Welche Politik der SPÖ jetzt aus der Krise helfen soll

75,3 Prozent der Mitglieder haben am Bundesparteitag am Wochenende für Pamela Rendi-Wagner als Vorsitzende gestimmt. Ein historisch schwaches Ergebnis. Einer von vier Roten steht also offenbar nicht hinter der Chefin. Warum eigentlich? Und welche Rolle spielt Hans-Peter Doskozil dabei?

In der aktuellen Folge des KURIER daily analysiert der PR-Berater und ausgewiesene SPÖ-Kenner Josef Kalina das Wahlergebnis und die Sinnkrise der Sozialdemokraten. Welche Fehler gemacht wurden, welche Politik seiner Meinung nach jetzt notwendig wäre und ob es für Pamela Rendi-Wagner jemals wieder breites parteiinternes Vertrauen geben kann.