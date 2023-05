Was tut die Regierung gegen die hohen Preise?

Ein Wochenendkauf ist gut und gern mal 30 bis 40 Euro teurer als noch vor wenigen Monaten. Bei einer Umfrage auf KURIER.at haben mehr als 60 Prozent der Teilnehmer gesagt, dass sie beim Einkauf sparen müssen. Im März sind die Preise um 14,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Die Politik will nun gegensteuern - allerdings scheint es, als wüsste sie nicht so recht wie. Mehrere Ideen kursieren, Klarheit sollte heute ein Lebensmittelgipfel bringen. Was ist das Ergebnis? Welchen Spielraum hat die Politik, welchen Spielraum der Handel? Und werden die Preise auch wirklich mal wieder sinken? Das erklärt heute Handelsexpertin Simone Hoepke aus der KURIER Wirtschaftsredaktion.