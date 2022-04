Was kann Nehammer bei Russlands Präsident Putin erreichen?

Karl Nehammer ist das erste Staatsoberhaupt eines EU-Mitgliedslandes, das den russischen Aggressor seit Beginn des Ukraine-Kriegs besucht. Nehammer will laut eigenen Angaben helfen, einen Dialog zwischen Russland und der Ukraine voranzutreiben. Doch wie viel kann er wirklich bewegen? Und wie berechtigt ist die Kritik, die im In- und auch im Ausland an seinem Vorhaben geübt wurde? Diese und weitere Fragen beantwortet Russland-Historiker Wolfgang Müller in der heutigen Ausgabe im Gespräch mit Moderatorin Anita Kiefer.