Was hat König Charles III jetzt vor?

Die Königin ist tot, lang lebe der König. Nach dem Tod von Queen Elisabeth ist also Charles König von England. Viele Briten sind mit der Queen aufgewachsen und müssen sich erst einmal an das neue God save the King in der Nationalhymne gewöhnen. Wir blicken zum Begräbnis nach London und reden mit KURIER-Redakteur Konrad Kramar, wie der heutige Tag verlaufen ist. Und Adelsexpertin Lisbeth Bischoff erklärt uns, wie Charles den Buckingham Palace umbauen wird.