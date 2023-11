Was der Streik der Metaller bedeutet

Etwas, das der gelernte Österreicher nur alle heiligen Zeiten sieht, ist heute Realität geworden. Die Beschäftigten der Berufsgruppe der Metaller haben heute mit ersten Streiks begonnen. In zehn metallverarbeitenden Betrieben in Österreich ist heute die Arbeit niedergelegt worden, weitere Streiks sind morgen und übermorgen angesetzt. Aber warum streiken die Metaller überhaupt? Was kostet so ein Streiktag? Und könnten wir in Österreich mehr Streiks erleben? Das erklärt heute der KURIER-Wirtschaftschef Robert Kleedorfer.