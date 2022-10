Was bleibt von der Bundespräsidentenwahl?

Gleich im ersten Wahlgang konnte sich Amtsinhaber Alexander Van der Bellen genug Stimmen sichern, um ohne Stichwahl weitere sechs Jahre Bundespräsident zu bleiben. Am 26. Jänner 2023 wird der alte und neue Bundespräsident angelobt. Wird er in der zweiten Amtszeit "mutiger" als bisher seine Meinung zu Problemen in Österreich äußern, wie viele gefordert haben? Muss man sich den Namen Dominik Wlazny in der politischen Landschaft Österreichs merken? Und wird Gerald Grosz auch weiter in Erscheinung treten? Diese und weitere Fragen hat Politikwissenschafterin Kathrin Stainer-Hämmerle im Gespräch mit Moderatorin Anita Kiefer beantwortet.