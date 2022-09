Was bedeutet Putins Teilmobilmachung?

Die ukrainische Gegenoffensive hat in Moskau Wirkung gezeigt. Der russische Präsident Wladimir Putin droht mit Atomwaffen und hat eine Teilmobilmachung der russischen Streitkräfte angekündigt. 300.000 Reservisten sollen so zu den Waffen gerufen werden. Doch wie schnell wären diese Truppen einsatzbereit? Wie sehr fehlen sie in der schwer unter Druck geratenen russischen Wirtschaft? Und könnte Putin einfach so Atomwaffen einsetzen? Das besprechen wir heute mit dem Russland-Experten Gerhard Mangott und dem Militärexperten Oberst Markus Reisner: