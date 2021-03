Was auf Ost-Österreich zukommt

Nach den gestrigen Beratungsgesprächen zwischen der Bundesregierung und den Landesvertretern gab es im Grunde keine neuen Erkenntnisse. Weil im Osten Österreichs, vor allem im Burgenland, in Niederösterreich und in Wien, allerdings immer weniger Intensivbetten zur Verfügung stehen, kommt es noch heute Abend zum sogenannten “Ost-Gipfel". Hierbei will die Bundesregierung gemeinsam mit den drei zuständigen Landeshauptleuten neue Maßnahmen für den Osten des Landes beschließen.

Schon jetzt sickert aber durch, dass es wohl nicht zu einem scharfen Lockdown kommen wird. Moderator Johannes Arends hat mit dem KURIER-Chronikredakteur Josef Gebhard besprochen, was wohl auf den Osten zukommen wird. Der Mikrobiologe Michael Wagner gibt im großen Interview außerdem eine Einschätzung ab, welche Maßnahmen aus seiner Sicht notwendig wären.