Das Auto hat in den letzten Jahren den Status als das Sehnsuchts- und Prestigeobjekt einigermaßen eingebüßt. Zu teuer ist für viele der Sprit, dazu die Reparaturkosten. Immer mehr lassen daher in der Stadt das Auto stehen und steigen aufs Rad oder in die Öffis. Anders sieht es am Land aus, wo es nach wie vor schwer ist, ohne Auto voranzukommen. Oder als Pendler, der in die Stadt muss. Doch für manche, wie etwa die Letzte Generation, ist das Auto auch ein Feindbild als Mitverursacher des Klimawandels, deren Protestaktionen führen zu langen Staus. Wie schaut also die Mobilität der Zukunft aus, sind Elektroautos die Lösung und kann Tempo 100 wirklich was für das Klima bewirken. Das haben wir den Chef des Mobilitätsklubs ÖAMTC Oliver Schmerold gefragt.