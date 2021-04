Warum Kurz und Blümel an Vertrauen verlieren

Die ÖVP macht momentan turbulente Zeiten durch. Allen voran Finanzminister Gernot Blümel, der dem Wirbel um Korruptionsvorwürfe kaum zu entkommen scheint. Aber auch zwischen Bundeskanzler Sebastian Kurz und dem heutigen ÖBAG-Alleinvorstand Thomas Schmis sind pikante Chatverläufe an die Öffentlichkeit gelangt.

All das wirft kein gutes Licht auf die türkise Parteispitze. Das zeigt auch der Vertrauensindex des Meinungsforschungsinstituts OGM, der regelmäßig in Kooperation mit der Austria Presse Agentur veröffentlicht wird. Hierbei werden 800 wahlberechtigte Österreicherinnen und Österreicher dazu befragt, wie sehr sie heimischen Politikern vertrauen. Der heute veröffentlichte Vertrauensindex bescheinigt also Gernot Blümel, aber auch Bundeskanzler Sebastian Kurz ein katastrophales Ergebnis.

Was dieser augenscheinliche Vertrauensverlust für die ÖVP bedeutet und welche Auswirkungen die letzten Wochen auf das Vorgehen der Partei haben könnten, darüber hat Moderator Johannes Arends heute mit der Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle gesprochen.