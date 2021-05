Waren die PCR-Tests in Tirol minderwertig?

In Tirol bahnt sich ein weiterer Skandal an. Der Vorwurf: Das Wiener Unternehmen HG Pharma soll PCR-Tests durchgeführt haben, die nicht den Qualitätsstandards entsprochen haben. Das Land Tirol hatte der Firma vergangenes Jahr einen acht Millionen Euro schweren Auftrag ohne Ausschreibung übergeben, um in Tirol PCR-Tests durchzuführen.

Die Zusammenarbeit wurde mittlerweile beendet, zwei prominente Politiker traten zurück. Ob die Tests tatsächlich nicht den Qualitätsstandards entsprochen haben, wird derzeit geprüft. Gregor Hörmann, Sprecher der Österreichischen Gesellschaft für Laboratoriumsmedizin und Klinische Chemie, richtet sich im Interview mit dem KURIER jedenfalls mit einen klaren Appell an Österreichs Gesundheitspolitik.