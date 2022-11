Donald Trump, dessen Kandidaten bei den Midterms fast immer den kürzeren gegen ihre demokratischen Mitbewerber gezogen haben, ist in der eigenen Partei nicht gerade gut angeschrieben. Mit seinen Aussagen und Auftritten habe er der Grand Old Party den großen Sieg gekostet, heißt es. Und Trump hat in Ron DeSantis einen neuen Herausforderer. Der Gouverneur von Florida ist so wie Trump ein Hardliner, der etwa gegen Migranten und Impfungen wettert. Er ist aber im Gegensatz zu Trump kühl und berechnend, weitaus jünger und hat vor allem nicht mehrere Gerichtsverfahren am Hals. Wie also stehen die Chancen für Trump. Das beantwortet uns heute der USA-Korrespondent des KURIER Dirk Hautkapp: