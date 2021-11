Virologe: "Lockdown-Ende am 12.12. unmöglich"

Vor allem die fehlenden Testkapazitäten machen den Menschen zu schaffen. Es gibt viel zu wenige PCR-Tests und wenn man einen macht, kommt er vor allem in den Bundesländern außerhalb Wiens oft so spät, dass er schon wieder abgelaufen ist. Wie man aus der Test-Misere rauskommt, warum es eine Impfpflicht braucht und ob der Lockdown wirklich am 12. Dezember zu Ende ist, haben wir heute den Virologen Christoph Steininger von der Med Uni Wien gefragt.

