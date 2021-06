USA versus Russland: Machtspielchen beim Gipfeltreff?

Die Beziehung zwischen den USA und Russland gilt als so schlecht wie schon lange nicht mehr. Am Mittwoch stand in Genf das erste Treffen zwischen Joe Biden als neuem US-Präsident und Wladimir Putin an. Auf der Agenda standen unter anderem heikle Themen: die Einmischung Russlands in den US-Wahlkampf zugunsten Donald Trumps, russische Hackerangriffe und die Inhaftierung des Regimekritikers Alexej Nawalny.

Welche Folgen das Treffen auf die politische Weltordnung hat, welche Ergebnisse man erwarten kann und welche Rolle eigentlich China bei diesem Duell um die Welt einnimmt, erklärt Heinz Gärtner vom Institut für Politikwissenschaften von der Uni Wien. Er ist Experte für die amerikanische Außen- und Sicherheitspolitik sowie für Theorien der internationalen Politik.