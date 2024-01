Wird Donald Trump wieder US-Präsident?

"Also schuf Gott Trump." Diese Worte ziehen sich durch das neue Wahlkampfvideo des EX-US-Präsidenten Donald Trump. Kommenden Montag, 15. Jänner, starten in den USA die republikanischen Vorwahlen im Bundesstaat Iowa. In den Vorwahlen entscheidet sich, wer für die Republikaner gegen den Demokraten Joe Biden letztendlich antreten wird. Wie stehen Trumps Chancen? Wie kann es sein, dass er trotz der zahlreichen Skandale so eine große Wählerschaft hinter sich hat und was würde ein Wechsel an der Spitze für die Welt bedeuten? Dirk Hautkapp, KURIER US-Korrespondent, gibt auf diese Fragen Antworten.