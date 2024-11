Seit 1.000 Tagen wird um die Ukraine gekämpft. Am Sonntag hat US-Präsident Joe Biden nun doch entschieden, der Ukraine Langstreckenraketen zu liefern. Laut russischen Angaben soll die Ukraine mit diesen Raketen bereits in der Nacht auf Dienstag russisches Territorium beschossen haben. Moskau spricht angesichts dessen von einem "drohenden dritten Weltkrieg". Eskaliert die Situation nun weiter? Was bedeutet das für Europa und sind wir überhaupt wehrfähig, sollte es notwendig sein? Darüber spricht Studio KURIER Host Caroline Bartos mit Evelyn Peternel und Armin Arbeiter aus dem Außenpolitik-Ressort.



