Ukraine: Geht der Krieg in die entscheidende Phase?

Vor fast einem Jahr, am 24. Februar 2022 hat der russische Angriff auf die Ukraine begonnen, seitdem scheint der Frieden in weite Ferne gerĂŒckt. Zum Jahrestag bereitet Russland eine große Offensive vor. Geht der Krieg damit in eine entscheidende Phase? Kommen die westlichen Panzer zu spĂ€t? Und welche Chancen hat der chinesische Friedensplan? Fragen, die heute der Sicherheitsexperte Walter Feichtinger vom Center fĂŒr strategische Analysen erklĂ€rt.