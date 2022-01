Über 27.000 Neuinfektionen - müssen wir uns Sorgen machen?

Aktuell passiert, was viele Expertinnen und Experten seit Wochen prognostiziert haben: Die Zahl der Neuinfektionen steigt aufgrund der Omikron-Variante stark an und nähert sich der 30.000er-Marke. Ob das ein Grund zur ernsthaften Sorge ist, warum eine Steigerung der Impfquote immer noch wichtig ist und wie er zu Wohnzimmertests steht, dies und noch mehr beantwortet der Infektiologe und Impfexperte Herwig Kollaritsch in der heutigen Ausgabe im Gespräch mit Moderatorin Anita Kiefer.