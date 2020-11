Trump oder Biden: Wohin steuern die USA nach der Wahl?

So viel ist über Joe Biden und “The Donald” gesprochen worden. Über die gegenseitigen Attacken, die Ausfälligkeiten, die Schwächen, die Stärken. Aber wie könnte es konkret weitergehen, wenn der eine Präsident wird – oder der andere es bleibt?

Was sind die innen- und außenpolitischen, die wirtschaftlichen und die gesellschaftlichen Folgen? Darüber hat Moderator Johannes Arends mit dem Dirk Hautkapp gesprochen, der als Außenkorrespondent für den KURIER in Washington arbeitet. Er erklärt, warum auch die Broker an der Wall Street inzwischen Joe Biden favorisieren, und warum ein bestimmtes Ergebnis möglicherweise zu Eskalationen führen könnte. Außerdem mit an Bord: Angelika Ahrens, die für den KURIER den Chefstrategen des US-Investmenthauses JP Morgan in New York interviewt hat.

