Wie gefährlich ist die Terrorgruppe ISKP für Österreich?

In Österreich haben Terrorwarnungen die Weihnachtsfeiertage überschattet. Drei mutmaßliche Dschihadisten sollen einen Anschlag auf den Stephansdom geplant haben. Alle drei befinden sich derzeit in Untersuchungs-Haft. Vieles deutet darauf hin, dass dahinter die Terrorgruppe ISKP steckt. Ein regionaler Ableger der Terrorgruppe Islamischer Staat, in Süd-Zentralasien und Afghanistan aktiv. Was hat es mit der Terrororganisation auf sich – und wie gefährlich ist sie für Europa und insbesondere Österreich?

Das erklärt Terrorismusexperte Nicolas Stockhammer im Gespräch.