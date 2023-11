Steht die Immo-Branche vor der Pleite?

Seit Tagen beherrscht der Immobilien-Investor René Benko die Schlagzeilen. Seine Signa Holding soll sich in schweren finanziellen Turbulenzen befinden. Ohne frisches Geld der Miteigentümer soll es für den Fortbestand der Gruppe schlecht aussehen. Doch wie hat es so weit kommen können? Ist die gesamte Immobilien-Branche in der Krise? Und wird es gar zu Firmenpleiten kommen? Fragen, die uns heute Sandra Beierl, Chefin der KURIER Immo-Redaktion beantwortet.