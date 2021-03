Sputnik: Putins neue Geheimwaffe

Putin verteilt den russischen Impfstoff Sputnik an EU-Länder wie Ungarn und Tschechien. Was aber bezweckt der russische Präsident damit? Warum wächst in Osteuropa gleichzeitig das Unbehagen gegen Russland? Und wie sehr treffen Putin die europäischen Sanktionen in der Causa Nawalny?

Moderator Elias Natmessnig spricht mit dem Militärexperten und Präsidenten des Centers für Strategische Analysen Walter Feichtinger über den Einfluss Russlands in Europa.

Gleich reinhören: