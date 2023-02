Sollen wir bald nur noch 100 auf der Autobahn fahren?

Mehrere Verkehrs-Wissenschaftler haben zuletzt in einem offenen Brief vorgeschlagen, niedrigere Tempolimits einzuführen, um so Treibhausgase einsparen zu können. Das würde nur noch Tempo 100 auf der Autobahn sowie Tempo 80 auf den Landstraßen und Tempo 30 im Ortsgebiet bedeuten. Doch wie viel C02 kann man damit einsparen? Was würde das die Straßeninfrastruktur bedeuten? Und würden tausende Pendler dadurch nicht viel länger im Auto sitzen? Fragen, die heute Günter Emberger, Forschungsbereichsleiter der Abteilung für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik an der TU Wien und Befürworter von Tempo 100, erklärt.