Sollen Eltern und Kellner früher geimpft werden?

Nach einem Monat Fernunterricht klingelte heute auch wieder für die Schülerinnen und Schüler in Wien und Niederösterreich die Schulglocke. Am 19. Mai ist dann die Öffnung von Gastronomie, Tourismus, Kultur und Sport vorgesehen. Da drängt sich die Frage auf, ob nicht jene, die in diesen Branchen tätig sind, im Impfplan vorgereiht werden sollten – unabhängig von Alter und Vorerkrankung. Dieselbe Frage stellt sich für die Eltern, deren Kinder jetzt wieder in den Schulen zusammen kommen.

Gerald Gingold, Vizepräsident von der Ärztekammer Wien, spricht sich im Daily Podcast des KURIER für eine Impfpriorisierung nach Berufsgruppen aus – nicht zuletzt deswegen, weil die Corona-Mutationen auch bei jüngeren Bevölkerungsgruppen schwere Krankheitsverläufe hervorrufen können.