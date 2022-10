Schmid-Geständnis: Stürzt die ÖVP in die Krise?

Insgesamt 15 Tage soll Thomas Schmid zur Einvernahme bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft gesessen sein. Und umfassend ausgesagt haben. Seitdem ist bei der ÖVP Feuer am Dach. Wird also Sebastian Kurz angeklagt? Welche ÖVP-Politiker hat Schmid noch belastet? Und was bedeutet das für die Kanzler Karl Nehammer und die ÖVP, die zuletzt schon deutlich bei Wahlen verloren hat. Fragen die uns heute, KURIER-Innenpolitikchef Martin Gebhart beantworten wird.