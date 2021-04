Über ein Jahr dauert die Pandemie nun an und die Sehnsucht nach der Ferne ist bei vielen von uns groß. Doch die Unsicherheiten ebenso. Reisewarnungen, Quarantänevorschriften und nicht zuletzt die Angst vor Ansteckung. Doch ein Sommerurlaub am Meer ist heuer nicht unmöglich, sagt Barbara Forster, Expertin für Reiserecht. Nur gibt es dabei das ein oder andere zu beachten. Was das ist und welche Länder sich für einen unkomplizierten Urlaub anbieten, erzählt sie im Daily Podcast.