Regierung setzt Impfpflicht aus: Die richtige Entscheidung?

Am Tag mit den meiste Corona-Infizierten jemals in Österreich verkündet die Bundesregierung ein Aussetzen der Impfpflicht - doch ist das die richtige Entscheidung? Wie werden sich die Öffnungen auf die Zahlen in den nächsten Tagen und Wochen auswirken? Ist die Impfpflicht heute nicht endgültig beerdigt worden und könnte das im Herbst wieder zu Problemen führen? Fragen, die uns der Virologe Norbert Nowotny im Gespräch mit Moderator Elias Natmessnig beantworten wird.