Podcast: Wo wir uns jetzt noch anstecken können

Die Zahl der Coronafälle ist derzeit niedrig, das Land sperrt auf. Aber wie hoch ist das Ansteckungsrisiko jetzt beim Wirten. Was kann passieren, wenn ein Jogger nah an uns vorbeiläuft? Wie ist es im Freibad oder im Park auf der Wiese? Wir gehen heute der Frage nach, wo man sich am ehesten mit Corona infizieren kann. Moderator Elias Natmessnig hat dazu mit der Leiterin des Instituts für Hygiene an der MedUni Wien, Miranda Suchomel, geredet. Sie hat einige sehr überraschende Antworten für uns. Caroline Ferstl hat zudem die Clubbetreiber gefragt, wie es bei ihnen weitergehen soll. Denn die Tanzfläche wäre auf jeden Fall ein Corona-Hotspot.

Abonniert unseren Podcast auch auf Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts und hinterlasst uns eine Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt.

Mehr Podcasts gibt es unter www.kurier.at/podcasts