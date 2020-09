Podcast: Wo ist mein Geld noch sicher?

Die Welt befindet sich in einer der größten Krisen ihrer Geschichte. Die Wirtschaft schrumpft. Die Angst ist groß. Was also tun mit den kleineren oder größeren Ersparnissen? Auf der Bank lassen in Form von einem Sparbuch? Oder eine Wohnung kaufen und zusätzlich gleich einen Kredit aufnehmen? Oder doch in Aktien oder Gold investieren? Wie man trotz Corona-Krise sein Geld am besten anlegt, erklärt Peter Brezinschek, Chefökonom der Raiffeisen Bank International im Interview mit Moderator Elias Natmessnig.

Und wir werfen noch eien Blick auf die Corona-Ampel von Gesundheitsministier Rudolf Anschober. Da sind nämlich auch noch einige Fragen offen

