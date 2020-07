Podcast: Wie uns die Maske verändert

Am Dienstag wird die Bundesregierung wieder eine Maskenpflicht einführen. Offen ist noch, wo sie überall gelten soll. Doch ist das wirklich notwendig? Kann man so Corona verhindern? Was macht die Maske mit uns, wie reagieren die Österreicherinnen und Österreicher auf den Zick-Zack-Kurs der Regierung? Moderator Elias Natmessnig hat mit dem Psychologen und FH-Lektor John Haas gesprochen, wie die Maske unsere Gesellschaft verändert.

