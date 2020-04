Podcast: Wie gut funktioniert die Corona-App?

In der Türkei und den USA steigen die Corona-Zahlen weiter rasant. In Österreich geht die Zahl der Neuinfektionen zurück. Auch mit neuen Maßnahmen wie einer Corona-App des Roten Kreuz soll die Ausbreitung weiter eingedämmt werden. Doch was bringt die App wirklich? Und sind meine Daten geschützt? Elias Natmessnig hat mit dem Datenexperten Max Schrems gesprochen und auch gefragt, ob uns Big Data retten kann.

Abonniert unseren Podcast auch auf Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts und hinterlasst uns eine Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt.

Mehr Podcasts gibt es unter www.kurier.at/podcasts