Podcast: Wie gefährlich sind die Griffe der Einkaufswagerl

Österreich ist im Notbetriebsmodus, die Menschen bleiben zu Hause. Moderator Elias Natmessnig hat den Arzt und Gesundheitsexperten Erwin Rasinger gefragt, wo man sich jetzt am ehesten mit Corona anstecken kann und wie man sich am besten schützt. Der Ex-Politker Hans Peter Martin erzählt im Gespräch mit Richard Grasl, wie die Stimmung in dem Tourismushochburg Lech gerade ist. Und auch eine Episode vom Wiener Amtsschimmel wollen wir euch nicht vorenthalten.